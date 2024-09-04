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كتائب شهداء الاقصى-طولكرم: استهدفنا بالاشتراك مع سرايا القدس قوات العدو المتوغلة بحي المنشية في مخيم نور شمس

الأربعاء ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٣٣ بتوقيت غرينتش

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