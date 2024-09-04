الأربعاء ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٤:٢٣ GMT
فارسی
البث المباشر

مصادر فلسطينية: جيش الاحتلال ينسف مباني سكنية جنوبي مدينة غزة

الأربعاء ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٥٧ بتوقيت غرينتش

تصنيف :