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مصادر الاحتلال: سقوط عدد من القذائف الآن في الجولان دون اطلاق نار

الأربعاء ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٥٨ بتوقيت غرينتش

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