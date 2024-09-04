'رعب المخيمات' تدخل أسبوعها الثاني بضربات نوعية في الضفة الغربية

العالم - خاص بالعالم

"رعب المخيمات" تدخل أسبوعها الثاني بضربات نوعية لفصائل المقاومة الفلسطينية بالضفة الغربية، لتعلن سرايا القدس عن خوضها 25 إشتباكا مسلحا خلال الايام الثلاثة الماضية مع قوات الاحتلال الاسرائيلي في مختلف محاور القتال بالضفة.

وذكرت السرايا في بيان لها ان مقاتليها في كتيبة جنين خاضوا 14 إشتباكا مع جيش الاحتلال وفجروا 6 عبوات ناسفة بجنوده وآلياته محققين إصابات مؤكدة.

أما كتيبة طولكرم فأوقعت قوة راجلة للاحتلال بكمين مركب في محور البالونة وفجرت 4 عبوات ناسفة بآليات الاحتلال المقتحمة وخاضت 7 اشتباكات مسلحة.

كما خاضت كتيبة نابلس 4 اشتباكات ضارية مع القوات المقتحمة للمدينة وفجرت عبوة ناسفة.

وعلى وقع الفشل العسكري الاسرائيلي في كسر المقاومة بالضفة، أعلن جيش الاحتلال عن تمديده لعمليته العسكرية في جنين، كما دفع بتعزيزات عسكرية نحو مخيم طولكرم شمالي الضفة وسط حديث الاعلام العبري عن وقوع قتلى وجرحى في صفوف قوات جيش الاحتلال.

في المقابل أكدت الجهاد الإسلامي أن توسيع الاحتلال عدوانه إلى مختلف مناطق الضفة المحتلة لن يحقق أهدافه في كسر صمود ومقاومة الشعب الفلسطيني، فيما هددت كتائب القسام بأن كل محافظات الضفة ستخبئ مفاجآت مؤلمة للمحتل.

بالتوازي أعلنت وزارة الصحة الفلسطينة عن تسجيل أكثر من 30 شهيدا وأكثر من 140 جريحا في عدوان الاحتلال على الضفة الغربية خلال الأيام الثمانية الماضية.