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حزب الله:استهدفنا مرابض مدفعية العدو في الزاعورة بصواريخ الكاتيوشا

الأربعاء ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:١٦ بتوقيت غرينتش

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