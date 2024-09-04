اشتباكات عنيفة باقتحام الاحتلال مخيمي طولكرم ونور شمس

العالم - فلسطين

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عصر اليوم مخيم نور شمس وسط إطلاق كثيف للرصاص واندلاع اشتباكات مع المقاومين.

واستهدف المقاومون آليات الاحتلال وجرافاته بعبوات ناسفة متتالية قرب مدخل مخيم نور شمس.

وقالت سرايا القدس-كتيبة طولكرم، إن مقاتليها يخوضون اشتباكات ضارية في كافة المحاور في مخيم نور شمس.

واقتحمت قوات الاحتلال الاحتلال الإسرائيلي عدة منازل في مخيم طولكرم ونكّلت بساكنيها، وأجرت عمليات تفتيش دقيق وتخريب داخلها، كما عمدت “مجندات” بالجيش الإسرائيلي على تفتيش النساء عقب اقتحام المنازل بالمخيم.

وألحقت قوات الاحتلال دمارا واسعًا في البنية التحتية وممتلكات المواطنين في مدينة طولكرم ومخيماتها، مع استمرار عدوانها لليوم الثالث على التوالي.