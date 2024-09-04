الأربعاء ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٥:٥٢ GMT
فارسی
البث المباشر

اشتباكات عنيفة باقتحام الاحتلال مخيمي طولكرم ونور شمس

اشتباكات عنيفة باقتحام الاحتلال مخيمي طولكرم ونور شمس
الأربعاء ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٣٠ بتوقيت غرينتش

اندلعت اشتباكات عنيفة، مساء اليوم الأربعاء، بين مقاومين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيمي نور شمس وطولكرم شمال الضفة الغربية، تزامنًا مع اقتحام واسع للمدينة ومخيماتها.

العالم - فلسطين

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عصر اليوم مخيم نور شمس وسط إطلاق كثيف للرصاص واندلاع اشتباكات مع المقاومين.

واستهدف المقاومون آليات الاحتلال وجرافاته بعبوات ناسفة متتالية قرب مدخل مخيم نور شمس.

وقالت سرايا القدس-كتيبة طولكرم، إن مقاتليها يخوضون اشتباكات ضارية في كافة المحاور في مخيم نور شمس.

واقتحمت قوات الاحتلال الاحتلال الإسرائيلي عدة منازل في مخيم طولكرم ونكّلت بساكنيها، وأجرت عمليات تفتيش دقيق وتخريب داخلها، كما عمدت “مجندات” بالجيش الإسرائيلي على تفتيش النساء عقب اقتحام المنازل بالمخيم.

وألحقت قوات الاحتلال دمارا واسعًا في البنية التحتية وممتلكات المواطنين في مدينة طولكرم ومخيماتها، مع استمرار عدوانها لليوم الثالث على التوالي.

روابط ذات صلة

'رعب المخيمات' تدخل أسبوعها الثاني بضربات نوعية في الضفة الغربية

طولكرم وجنين تحت نيران الاحتلال.. عشرات الشهداء ودمار في البنية التحتية

فيديو حصري: هكذا وسع الاحتلال عمليته العسكرية في الضفة

بلاغ هام لسرايا القدس حول مجريات معركة ’رعب المخيمات’