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المقاومة اللبنانية تستهدف مستوطنة "نؤوت مردخاي"لأول مرة بصليات صاروخية

الأربعاء ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٥٥ بتوقيت غرينتش

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