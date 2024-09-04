عدد الضحايا في غزة يقترب من 41 ألفا والصحة العالمية تحذر

العالم - خاص بالعالم

غزة مسرح جرائم كيان الاحتلال، حيث استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين جراء مجازر ارتكبها جيش الاحتلال في عدة مناطق من القطاع.

جيش الاحتلال قصف عبر سلاح جوه ومدفعيته محافظة رفح جنوبي القطاع، ما أسفر عن استشهاد قرابة 20 فلسطينيا وإصابة العشرات، جلهم من النساء والأطفال.

ومن الجنوب إلى الشمال حيث جددت الطائرات الاسرائيلية قصفها لعدة مناطق ارتقى على إثرها 5 شهداء بينهم 3 نساء وطفل في قصف لمنزل بمنطقة الشيخ رضوان شمال مدينة غزة. كما ارتقى 6 شهداء وسقط 8 جرحى جراء قصف إستهدف تجمعا للفلسطينيين في محيط أبراج الشيخ زايد.

أما في وسط القطاع فإستشهد عدد من الفلسطينيين أصيب آخرون إثر استهداف إسرائيلي لمنزل في المخيم الجديد بالنصيرات.

وعن الحالة الإنسانية المزرية في القطاع فتشير تقديرات اليونيسيف بعد نحو 11 شهرا من العدوان على غزة، إلى أن أكثر من 90% من الأطفال يعانون من صدمات نفسية، تصعب معها السيطرة على ما يعيشونه من مضاعفات.

أما فيما يخص حملة التلقيح ضد مرض شلل الأطفال، قالت الأونروا إن نحو 187 ألف طفل تلقوا اللقاح لكن وقف إطلاق النار الدائم في غزة أمر ضروري لتخفيف المعاناة الإنسانية.

وبدورها أعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها إزاء الوضع الصحي العام بغزة في ظل قلة المستشفيات التي ما زالت تعمل وتقدم خدماتها للمرضى.

ميدانيا، تواصل فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة التصدي للقوات الإسرائيلية المتوغلة في القطاع، حيث استهدفت كتائب شهداء الأقصى تحشدات وآليات الاحتلال الإسرائيلي في محور نتساريم بصاروخين من نوع 107 وقذائف الهاون من العيار الثقيل.