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الاعلام العبري: انقطاع الكهرباء عن مستوطنة "كفاربلوم" بالاراضي الشمالية اثر سقوط صواريخ

الأربعاء ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٢٢ بتوقيت غرينتش

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