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سرايا القدس: استهدفنا بالرصاص تجمعا لقوات الاحتلال في محور المسلخ بطولكرم

الأربعاء ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٣٧ بتوقيت غرينتش

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