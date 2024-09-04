العدوان الاسرائيلي المتواصل والترويج لصفقه امريكيه جديده

العالم - مع الحدث

كيف يفهم كلام غالانت بانهم الان في مرحلة جز العشب وسيأتي وقت تقتلع فيه الجذور؟

ماذا يعني محاولة إدارة بايدن الترويج لصفقة جديدة تحمل حلا لعقدة فلادلفيا بعد إصرار نتنياهو بالبقاء في المحور، والمقترح هو بصيغة "خذها او اتركها"؟

هل حسمت حماس موقفها بعدم الحاجة لمقترحات جديدة بل بإلزام الطرف الاسرائيلي بما سبق ووافقت عليه؟

وما تأثير نشرها تسجيلا جديدا لأسيرين إسرائيليين قبل مقتلهما فيما بن غفير يدعو لقتل الفلسطينيين في السجون؟

هل يعمل نتنياهو على تنفيذ خطة بن غفير وسموتريتش بالسيطرة على قطاع وتهويد الضفة وانهاء أوسلو؟

هذه الاسئلة كانت أبرز محاور النقاش في أحدث حلقة من برنامج مع الحدث الذي يبث علی شاشة قناة العالم الاخبارية.

وشارك في نقاش موضوع هذه الحلقة كل من القيادي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين سهيل الناطور ومن رام الله الباحث السياسي د.سعيد يقين

التفاصيل في الفيديو المرفق ...