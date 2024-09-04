عاصفة إستقالات في أوكرانيا والبرلمان سيصوت على اقالة الحكومة كاملة

العالم - خاص بالعالم

عاصفة من الاستقالات تشهدها أوكرانيا، كان آخرها استقالة وزير الخارجية، ديميتري كوليبا، ليبدأ البرلمان الأوكراني بالتصويت على إقالة كامل الحكومة.

وشملت الاستقالات وزراء الصناعات الإستراتيجية والعدل والبيئة، كما تمت إقالة نائب رئيس الحكومة روستيسلاف شورما وكشف بعض النواب أن المجلس فشل في جولة التصويت الأولى على إقالة وزير الأملاك العامة فيتالي كوفال.

من جهته أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنيسكي أن أوكرانيا بحاجة إلى طاقة جديدة بعد عامين ونصف العام من الحرب مع روسيا.

واضاف زيلنيسكي: أنا ممتن للغاية للوزراء وفريق مجلس الوزراء بأكمله الذين عملوا من أجل أوكرانيا لمدة 4 سنوات ونصف، وكان بعضهم وزراء لدينا لمدة 5 سنوات، نحن بحاجة إلى طاقة جديدة وهذه الخطوات مرتبطة بتعزيز دولتنا في مجالات مختلفة.

زيلينسكي دعا كذلك حلفاءه الغربيين إلى تزويده بأنظمة دفاع جوي إضافية بشكل عاجل والسماح لأوكرانيا بضرب عمق الأراضي الروسية بالصواريخ بعيدة المدى التي تسلمتها.

ميدانيا قتل أكثر من 50 شخصا في هجوم روسي صاروخي استهدف بولتافا وسط البلاد، وقالت السلطات الأوكرانية إن روسيا قصفت مدينة بولتافا بصواريخ باليستية، مما أدى إلى مقتل 51 شخصا وإصابة أكثر من 270 آخرين.

من جهتها حذرت وزارة الخارجية الروسية الغرب وأوكرانيا من أن موسكو سترد بشكل فوري ومؤلم للغاية في حال شنت أوكرانيا هجمات بأسلحة بعيدة المدى على الأراضي الروسية، وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا إن الرد سيكون مؤلما للغاية.

كما صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن تصعيد الولايات المتحدة للحرب في أوكرانيا وتصرفات الغرب المتكتل جعلت من الضروري على روسيا مراجعة عقيدتها النووية.