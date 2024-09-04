الأربعاء ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٧:٢٦ GMT
فارسی
البث المباشر

غارات جوية للاحتلال على اطراف بلدتي شيحين والجبين في الجنوب اللبناني

الأربعاء ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:١١ بتوقيت غرينتش

تصنيف :