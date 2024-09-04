الاحتلال يدفع بتعزيزات عسكرية لمدينة ومخيم طولكرم

العالم - فلسطين المحتلة

وأفادت "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)"، بوصول تعزيزات لآليات الاحتلال المدعومة بالجرافات الثقيلة، باتجاه المخيم الذي يقبع تحت حالة حصار مشدد وإغلاق مداخله والطرق المؤدية إليه بسواتر ترابية.

وأضافت أن جرافات الاحتلال تواصل تدمير البنية التحتية في حارات المخيم، وسط مداهمات واسعة من قوات الاحتلال لمنازل المواطنين وتفتيشها وتحويل عدد منها لثكنات عسكرية، وتمركز القناصة على أسطح البنايات العالية.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب عماد محمد عميدان من منزله في حارة العكاشة بالمخيم.

مشاهد الدمار في مخيم طولكرم

وفي ذات السياق، اقتحمت قوات الاحتلال ضاحيتي "عزبة الجراد" و"عزبة الطياح" شرق طولكرم، وسط تمشيط وتفتيش في شوارعها ومداهمتها لعدد من منازل المواطنين، واعتقلت المواطن أبو وديع عواد من منزله.

في غضون ذلك، أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز السام باتجاه المواطنين في مدينة طولكرم، أثناء تجوالها في شوارع المدينة، اضافة الى الرصاص الحي بشكل عشوائي، وسط اندلاع مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال تمركزت في الحيين الشرقي والجنوبي، دون أن يبلغ عن اصابات.

وتمركزت آليات الاحتلال في عدة مفارق في المدينة، منها منطقة محيط مسجد المرابطين في الحي الغربي، والحي الشرقي وسارع المسجد الجديد ودوار شويكة الذي دمرته جرافات الاحتلال اليوم، واعترضت مركبات المواطنين والاسعاف وقامت بتفتيشها واستجواب ركابها.

وجابت طائرات الاستطلاع سماء المدينة على ارتفاع منخفض.

إلى ذلك، انسحبت آليات الاحتلال وجرافاته من محيط ومدخل مخيم نور شمس شرق طولكرم، بعد تجريف البنية التحتية في حارات المنشية والشجاعية، ومحيط دوار الشهيد سيف أبو لبدة عند مدخله، واطلاق قوات الاحتلال القنابل الضوئية في سماء المخيم، والرصاص الحي، وتسبب في ضرب خط الكهرباء المغذي للمخيم، وانقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء واسعة منه.