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حماس: قرار نتنياهو بعدم الانسحاب من محور فيلادلفيا يهدف إلى إفشال التوصل لاتفاق

الأربعاء ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٠٥ بتوقيت غرينتش

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