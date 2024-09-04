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شاهد.. المقاومة الإسلامية في العراق تستهدف ميناء حيفا بطائرات مسيرة

شاهد.. المقاومة الإسلامية في العراق تستهدف ميناء حيفا بطائرات مسيرة
الأربعاء ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٠:٢٧ بتوقيت غرينتش

عرضت المقاومة الاسلامية في العراق، مشاهد من إطلاق طيران مسيّر ( طائرات بدون طيّار) باتجاه ميناء حيفا، في الأراضي الفلسطينية المحتلة، امس الأربعاء، بتاريخ 4 / 9 / 2024.

العالم - العراق

المشاهد التي نشرها الاعلام الحربي للمقاومة الاسلامية في العراق، تتضمن خريطة لمكان الاستهداف في ميناء حيفا بالأراضي الفلسطينية المحتلة، وانطلاق طائرة بدون طيّار باتجاه الميناء.

ويوضح الفيديو، أنّ العملية تأتي نصرة لأهالي غزّة، وذلك في ذكرى وفاة الرسول الأكرام ( صلّ الله عليه وآله وسلّم).

ثث.

وكانت المقاومة الاسلامية في العراق، أعلنت أنّ مجاهديها، إستهدفوا صباح الأربعاء، ميناء حيفا بالأراضي المحتلة، بواسطة الطيران المسيّر ( طائرات بدون طيّار).

وأوضحت المقاومة الاسلامية، أنّ الاستهداف يأتي” استمراراً بنهجنا في مقاومة الإحتلال، ونُصرةً لأهلنا في غزّة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ”، مؤكدة استمرارها في دكّ معاقل الأعداء.

المصدر: "موقع المنار" عن "وكالة يونيوز + الاعلام الحربي"

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