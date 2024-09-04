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اصابة فلسطيني اثر اقتحام الاحتلال مخيم الفارعة ودفعه بتعزيزات عسكرية

اصابة فلسطيني اثر اقتحام الاحتلال مخيم الفارعة ودفعه بتعزيزات عسكرية
الأربعاء ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١١:١٢ بتوقيت غرينتش

أفادت مصادر في الهلال الأحمر الفلسطيني، أن قوات الاحتلال أصابت شابا بأكثر من رصاصة، داخل مخيم الفارعة جنوب طوباس ونكلت به، وذلك بعد اقتحام المخيم الليلة ودفع قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إليه.

العالم - فلسطين المحتلة

وأفادت "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)"، ان قوات الاحتلال منعت طواقم الإسعاف التي تتواجد على مقربة منه من الوصول إليه أو نقله وتقديم الاسعافات اللازمة له، وأنه لا معلومات مؤكدة حول طبيعة وضعه الصحي.

وكانت قوات الاحتلال، قد اقتحمت الليلة، مخيم الفارعة جنوب طوباس، ودفعت بتعزيزات عسكرية إليه.

وأوضحت (وفا)، أن قوات الاحتلال اقتحمت الفارعة بعدد من الدوريات وناقلات الجند برفقة جرافة مجنزرة (D9)من حاجز الحمرا العسكري، حيث تتواجد آليات الاحتلال في الشارع الرئيس وفي أحياء مخيم الفارعة، وسط تعزيزات إضافية على حاجز الحمرا، حيث اندلعت مواجهات واشتباكات وسمع اطلاق نار ودوي انفجارات.

كما انتشر جنود المشاة في عدة مناطق من المخيم، وشرعوا بمداهمة العديد من المنازل والاعتداء على اصحابها واحتجازهم واجراء تحقيقات ميدانية معهم.

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