الخميس ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٤
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إستشهاد 4 فلسطينيين وجرح آخرين جراء قصف مقاتلات الاحتلال خيام النازحين في محيط مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح وسط قطاع غزة

الخميس ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٠٠ بتوقيت غرينتش

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