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العفو الدولية: الجيش الاسرائيلي دمر اراضي زراعية ومباني مدنية وجرف أحياء بغزة

الخميس ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٢٩ بتوقيت غرينتش

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