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جيش الاحتلال ينسف مباني سكنية وسط مدينة رفح جنوبي قطاع غزة

الخميس ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٠٣ بتوقيت غرينتش

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