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5 شهداء وعشرات الاصابات باستهداف الاحتلال خيام النازحين في دير البلح

الخميس ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٠٥ بتوقيت غرينتش

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