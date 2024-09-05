دبلوماسي روسي: تل أبيب تستخدم المفاوضات كستار دخاني لاستمرار الحرب

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وقال في اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول الشرق الأوسط: "من الواضح لنا جميعا أنه مع كل يوم جديد من العملية الإسرائيلية في قطاع غزة، تتضاءل فرص بقاء الأسرى على قيد الحياة بشكل متزايد".

وأضاف: "مجلس الأمن موحد في إدراك أن إطلاق سراح من تبقى من الأسرى الإسرائيليين والأجانب بالوسائل العسكرية مستحيل تقريبا، وليس هناك بديل عن المفاوضات، كما أن الحكومة الإسرائيلية تدرك بوضوح هذا المجتمع".

وشدد بوليانسكي على أن "المفاوضات مجرد ستار من الدخان لصرف انتباه المجتمع الدولي عن الحل الأساسي للقضية الفلسطينية".

وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أنه لا يوجد حتى الآن ما يشير إلى أن السلطات الإسرائيلية مستعدة لتغيير توجهها.

وقال: "هذا من شأنه أن يجعل جميع أعضاء مجلس الأمن تقريبا يتصرفون وفقا لميثاق الأمم المتحدة ويجبرون الدول على الامتثال لقرارات المجلس. نحن بحاجة فقط إلى الإرادة السياسية والوحدة بشأن هذه القضية. ولسوء الحظ، فإن زملائنا الأمريكيين الذين يواصلون التستر على تصرفات إسرائيل، يزودونها بالأسلحة، وبالتالي يشجعونها على مواصلة عمليتها العسكرية في غزة".

وقال مسؤول رفيع المستوى في الإدارة الأمريكية، يوم الأربعاء، في إيجاز خاص عبر الإنترنت للصحفيين حول مفاوضات التهدئة في القطاع، إن الخطة الأمريكية الجديدة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة تم الاتفاق عليها في الواقع بنسبة 90% وتتكون من 18 نقطة.

وقالت الحركة في بيان مساء أمس الأربعاء إنه لا توجد حاجة إلى مقترحات جديدة لوقت إطلاق النار، وإن المطلوب الآن هو الضغط على نتنياهو وحكومته وإلزامهم بما تم التوافق عليه خلال المفاوضات السابقة؛ في إشارة إلى أنباء تتداولها وسائل إعلام أميركية بشأن تجهيز واشنطن مقترحا جديدا لصفقة تبادل أسرى ووقف إطلاق النار بغزة.

وأكدت أن قرار نتنياهو بعدم الانسحاب من محور صلاح الدين (فيلادلفيا) يهدف لإفشال التوصل لاتفاق لوقف الحرب بقطاع غزة وتبادل الأسرى.

كما حذرت الحركة من الوقوع في شرك نتنياهو وألاعيبه، والذي يستخدم المفاوضات لإطالة أمد العدوان على الشعب الفلسطيني.