العدوان الاسرائيلي المتواصل والترويج لصفقة اميركية جديدة

العالم – مع الحدث

كيف يفهم كلام غالانت من أنهم الآن في مرحلة جز العشب وسيأتي الوقت تقتل فيه الجذور؟

ماذا عن محاولة ادارة بايدن ترويج لصفقة جديدة تحمل حلا لعقدة فيلاديفيا بعد اصرار نتنياهو على البقاء في المحور والمقترح هو بصيغة خذها او تركها؟

هل حسمت حماس موقفها في عدم الحاجة لمقترحات جديدة بل بالزام الطرف الاسرائيلي بما سبق موافقة عليه وماتأثير نشرها تسجيلا جديدا لاسيرين اسرائيليين قبل مقتلهما فيما ن غفير يدعو لقتل الفلسطينيين في السجون؟

هل يعمل نتنياهو على تنفيذ خطة بن غفير واسموتريتش بالسيطرة على القطاع وتهويد الضفة وإنهاء اسلو؟

هذه الأسئلة كانت أبرز محاور النقاش في أحدث حلقة من برنامج مع الحدث الذي يبث على شاشة قناة العالم الاخبارية.

وشارك في نقاش موضوع هذه الحلقة كل من القيادي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين سهيل الناطور، والباحث السياسي الدكتور سعيد يقين.

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