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اعلام الاحتلال: صفارات الانذار تدوي في "ناحال عوز" بغلاف غزة

الخميس ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٣٦ بتوقيت غرينتش

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