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شهداء وجرحى بقصف الاحتلال محيط مدرسة شهداء الزيتون بمدينة غزة

الخميس ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٤١ بتوقيت غرينتش

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