إطلاق موقع للتعليم الإلكتروني لطلبة المدارس بقطاع غزة

العالم - فلسطين

وقالت وزارة التربية في إعلان نشرته على صفحتها الرسمية على فيسبوك: "انسجامًا مع تأكيد الوزارة استئناف العملية التعليمية لإنقاذ العام الدراسي المنصرم، ومن ثم بدء العام الدراسي الجديد، نأمل من طلبة قطاع غزة المتواجدين داخل القطاع حاليًا التسجيل على الرابط".

وأضافت الوزارة، أن ذلك يأتي تمهيدًا لإطلاق المدارس الافتراضية، ضمن سلسلة التدخلات المنوي البدء فيها بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد بالمحافظات الشمالية.

وكانت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، قد أعلنت، أن دوام طلبة المدارس للعام الدراسي الجديد 2024/2025 سيبدأ الأسيوع المقبل، بتاريخ 9/9/2024.

وحُرم طلبة قطاع غزة بمن فيهم طلبة الثانوية العامة، من العام الدراسي المنصرم، جراء حرب الإبادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة من 7 أكتوبر/ تشرين أول الماضي.

وفي تقرير سابق لها، قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، إنه وفقا لمجموعة التعليم العالمية، فإن أكثر من 76% من مدارس قطاع غزة بحاجة إلى إعادة بناء أو تأهيل بشكل كبير، لتتمكن من العمل مجددا.

وفي معطيات سابقة نشرتها وزاةر التربية والتعليم الفلسطينية، فقد حُرم 39 ألف طالب ثانوية عامة من قطاع غزة من التقدم لامتحان الثانوية العامة للعام الماضي بسبب العدوان الإسرائيلي، الذي أدى لاستشهاد قرابة 10 آلاف طالب من طلبة المدارس والجامعات، كما قتل الاحتلال 400 معلم و150 من كوادر الجامعات.