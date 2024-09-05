بالفيديو..جيش الاحتلال يستهدف طفلة أثناء لهوها أمام منزلها في غزة

العالم-فلسطين

والتقط المصور محمد الجعبري مقطع فيديو عبر حسابه على “إنستغرام” يظهر الطفلة التي استشهدت وهي ترتدي حذاء التزلج.

وأوضح الجعبري أن الطفلة اُستهدفت أثناء لعبها أمام منزلها في مدينة غزة، شمالي القطاع، وعلق قائلاً “هذه الفتاة مستهدفة لأنها سعيدة وعايشة الحياة، الاحتلال لا يريد لأحد أن يعيش الحياة هنا في شمال غزة”.

1

ونشر الصحفي أنس الشريف، مقطع “فيديو” للطفلة، وعلق عليه متسائلًا “هل هذا هو بنك أهداف إسرائيل؟ ‏ما ذنب هذه الطفلة لتُقتل بهذه الوحشية وهي تلعب في شوارع شمال غزة؟ ‏بعد أن دمرت بيوتهم ومدارسهم وملاعبهم، ها هي تلاحقهم حتى في لحظات لعبهم”.

2

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي الصورة، وعبروا عن حزنهم لاستشهاد الطفلة أثناء لهوها، مؤكدين أن استشهادها يؤكد القصف العشوائي والمدمر لجيش الاحتلال، والذي لا يستثني لا الأطفال ولا النساء ولا كبار السن في غزة.