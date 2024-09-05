هجوم اسرائيلي جديد علی أطفال نازحين في المستشفيات

العالم _ مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم في ديرالبلح إن طيران الاحتلال استهدف خيام النازحين الفلسطينيين الذين لجأوا إلى المستشفى باعتباره مكانًا آمنًا، مشيرا إلى أن هذا الهجوم المباغت جاء دون سابق إنذار، مما أثار حالة من الخوف والهلع بين صفوف النازحين في ساحة المستشفى. وأوضح أن هذه الغارة هي الرابعة التي تستهدف مستشفى شهداء الأقصى منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة.

وأکد مراسل العالم أن قوات الاحتلال لم تكتفِ بهذا الهجوم، بل استهدفت أيضاً خيمة للنازحين في مدينة خانيونس، مما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة آخرين. ولفت إلى أن الاحتلال يواصل في الآونة الأخيرة استهداف مراكز الإيواء والمدارس، في محاولة لإيصال رسالة بأن كل الأماكن في القطاع مباحة للاستهداف.

وأشار مراسل العالم الی سقوط عدة قذائف على منازل المواطنين والأراضي الفارغة في منطقة المغراقة والزهراء وشارع الدعوة في مخيم النصيرات، ما أسفر عن إصابة عدد من السكان.

وعن شمال قطاع غزة، قال مراسل العالم ان المناطق الجنوبية من شمال القطاع شهدت غارات جوية مكثفة وعمليات نسف للمباني السكنية، بالإضافة إلى إطلاق نار على أي شخص يتحرك، مما أعاق الطواقم الطبية من الوصول إلى الجرحى والشهداء في تلك المناطق.