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قوات الاحتلال تقتحم بلدة كفردان غرب جنين بالضفة الغربية

الخميس ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٣٥ بتوقيت غرينتش

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