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استشهاد 3 عسكريين سوريين جراء هجوم مسلح على سيارتهم شرقي درعا

الخميس ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٠١ بتوقيت غرينتش

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