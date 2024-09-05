سيناتور أمريكي يهدد يحيى السنوار بالقتل

العالم - الاميركيتان

وفي مقابلة مع قناة فوكس نيوز، قال غراهام إنه في حال فوز الحزب الجمهوري بالانتخابات الرئاسية لعام 2024، فإنهم "سيسعون لقتل السنوار بدلًا من محاكمته" حسب تعبيره.

وأشاد غراهام بسياسة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في غرب اسيا، معتبرًا أن الولايات المتحدة "فقدت قدرتها على الردع" وأن "لا أحد يخاف" من الرئيس جو بايدن ونائبته كامالا هاريس، على حد تعبيره.

يُذكر أن وزارة العدل الأمريكية أعلنت، الثلاثاء، رفع دعوى قضائية ضد السنوار وقادة آخرين في الحركة على خلفية عملية "طوفان الأقصى" التي استهدفت في أكتوبر/ تشرين الأول مواقع عسكرية إسرائيلية ومستوطنات محاذية لقطاع غزة.

وتشن قوات الاحتلال “الإسرائيلي” منذ 7 أكتوبر الماضي حربًا مدمرة على قطاع غزة، أسفرت عن عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين إلى جانب تهجير مليوني نسمة وتدمير واسع جدًا في المنازل والبنى التحتية طال أكثر من 70 % من المباني، مع حصار مشدد وأزمة إنسانية خانقة ومجاعة غير مسبوقة خاصة في غزة وشمالها.