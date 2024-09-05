الخميس ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٦:١٩ GMT
فارسی
البث المباشر

الطيران السوري الروسي يستهدف الدواعش بريف حمص ويوقع العديد منهم بين قتيل وجريح

الخميس ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٠٥ بتوقيت غرينتش

تصنيف :