الخميس ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٧:٤٢ GMT
فارسی
البث المباشر

كتائب شهداء الاقصى تعلن خوضها اشتباكات مع قوات الاحتلال المتوغلة بنابلس

الخميس ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٤٨ بتوقيت غرينتش

تصنيف :