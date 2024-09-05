القصف الرابع.. أضخم هجوم اسرائيلي علی مستشفی شهداء الاقصی

العالم - مراسلون

ووثق مراسل العالم الاوضاع المأساوية للنازحين وخيامهم المستهدفة في داخل مستشفی شهداء الاقصی.

وقال مراسل العالم للمرة الرابعة علی التوالي يقصف جيش الاحتلال الاسرائيلي خيام النازحين الفلسطينيين داخل مستشفی شهداء الاقصی لکن الهجوم، کان أضخم من الهجمات السابقة من حيث عدد الخيام المستهدفة.

وأکد مراسل العالم ان الغارة الاسرائيلية دمرت مالايقل عن 10 خيام في منطقة تم تصنيفها انها أمنة للنازحين.

وأدی استهداف هذه الخيام الی استشهاد عدد من النازحين وجرح عدد أخر منهم.

وأکد احد النازحين ان القصف باغتهم وهم نائمين فاستهدفت الصواريخ خيامهم وخرج من خيمته ليجمع اطفاله الذين قذفتهم امواج الانفجارات عدة امتار أبعد من الخيمة.

وأکدت احدی النازحات انها فقدت خيمتها في هذا القصف، مشيرة الی انها نزحت من منطقة الشيخ رضوان ونزحت من هناک بعد قصف بيتها ثم بدأت النزوح من مدرسة الی مدرسة حتی وصلت الی مستشفی الشفاء واليوم قد تم قصف خيمتها في المستشفی ولم يبق لها أي مکان آمن.

مع تدمير هذه الخيام، دمر الاحتلال الاسرائيلي مساکن مايقارب من 20 عائلة فلسطينية نزحت من مناطق مختلفة من قطاع غزة.