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سرايا القدس تعلن التصدي لقوات الاحتلال بمحيط منزل محاصر في جنين

الخميس ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٨:١٠ بتوقيت غرينتش

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