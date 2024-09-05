شهداء وجرحى بينهم مقاومون في قصف وإطلاق نار بطوباس

العالم - فلسطين

وفي اخر المستجدات، استشهد وجرح عدد من الفلسطينين في محافظة طوباس شمالي الضفة حيث شن سلاح الجو الاسرائيلي ثلاث غارات باستخدام طائرة مسيرة استهدفت مجموعة من المقاومين، مما ادى الى استشهادهم في مركبتهم. وفي عملية اخرى، استشهد فلسطيني برصاص القوات الاسرائيلية في مخيم الفارعة الواقع جنوب مدينة طوباس كما نكلت هذه القوات بمصاب وقامت بسحبه بواسطة جرافة.

وخلال اقتحام جيش الاحتلال مخيم الفارعه، قام المقاومون باستهدافه بعبوة شديدة الانفجار كما أعلنت قوات الجيش تعرضها لإطلاق نار في نفس المنطقة. ياتي هذا بينما اعلن الهلال الاحمر ان القوات الاسرائيلية منعت طواقمه من الوصول إلى المصابين. وامام كل هذا و تنديدا بالتصعيد تم إعلان الإضراب العام في محافظة طوباس.

ولم يقف التصعيد عند هذا الحد فقط حيث اقتحم الجيش الاسرائيلي مخيم عقبة جبر في مدينة أريحا وبلدة الشواورة وقرية زعترة شرق بيت لحم، كما اقتحمت قوة اسرائيلية بلدة بيتونيا، ونفذت حملة اعتقالات بين الفلسطينيين كما اطلق الاحتلال الرصاص الحي تجاه فلسطنيين بلدة بيرزيت، بينما انسحبت قوات اسرائيلية من نابلس ومخيم العين غربي المدينة بعد اقتحام استمر لساعات تخلله اشتباكات عنيفة وحملة مداهمات لمنازل المواطنين واعتقالات، هذا في وقت فرضت القوات الاسرائيلية حصاراً مشدداً على المنطقة الجنوبية من محافظة الخليل وهدمت منزلا في خربة قلقس واقتحمت مدينة يطا.

اما في شمال القدس المحتلة،انسحبت قوات الاحتلال منمخيم شعفاط، ونصبت حاجزا عند مدخل بلدة حزما وقامت بتفتيش مركبات الأهاليٍ

هذا واعادت القوات الاسرائيلية محاصرة مدينة طولكرم ومخيمها بعد عملية واسعة استمرت لأيام دمرت فيها شوارع ومنازل الفلسطنيين و قطعت خدمة الانترنت والاتصالات.

وفي تطور آخر، دفع جيش الاحتلال الإسرائيلي بمزيد من التعزيزات العسكرية إلى مخيم جنين، وداهم منازل عدة في حي الغبس المتاخم للمخيم وهدد عائلات كثيرة وأجبرهم على المغادرة كما اعتقل شابا من كفردان، بالاضافة الى ذلك افاد موقع والا العبري بان الجيش الاسرائيلي حيد مخيم جنين بعبوات ناسفة شديدة الانفجار يزن بعضها أكثر من مئة كيلوغرام كما قرر تمديد فترة عمليته العسكرية في المخيم والتي كان مقررا أن تنتهي الثلاثاء.