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مصادر عبرية: صواريخ من لبنان نحو موقع الجيش الاسرائيلي في جل العلام

الخميس ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٠:١٠ بتوقيت غرينتش

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