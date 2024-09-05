الخميس ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٤
١٠:٥٥ GMT
فارسی
البث المباشر

اعلام الاحتلال: اضرار بمستوطنة راموت نفتالي بالاراضي الشمالي اثر سقوط صواريخ

الخميس ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٠:٤٠ بتوقيت غرينتش

تصنيف :