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استشهاد 3 اشخاص اثر قصف الاحتلال تجمعا للاهالي شمالي قطاع غزة

الخميس ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٠:٤٦ بتوقيت غرينتش

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