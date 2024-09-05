الضفة الغربية، إنزلاق نحو غزة ثانية؟.. تهويد المسجد الأقصى، سياسة الأمر الواقع

العالم - بانوراما

إلى ذلك دعت فصائل فلسطينية إلى تصعيد المقاومة بالضفة الغربية، مؤكدة أن استمرار العملية العسكرية بالضفة تأتي ضمن حرب الإبادة المتواصلة بحق الفلسطينيين.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: ناقوس خطر دقه القيمون على المسجد الأقصى المبارك ازاء التصعيد الذي وصفوه بالخطير ومهدت له الاقتحامات الاستفزازية للمسجد من قبل وزيري الأمن القومي والتراث في الحكومة الإسرائيلية وتمويل هذه الاقتحامات.



رئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس الشيخ عكرمة صبري أكد أنّ ما يحدث من تدنيس للمسجد الأقصى وخاصة منذ احتفالات الصهاينة الأخيرة بذكرى ما يسمى بخراب الهيكل هو تصعيد خطير داعيا قادة الأمة وشعوبها لأن يعوا الأخطار التي تحيط بالأقصى، ومؤكدا أنه بساحاته ومساجده وأروقته وقبابه مسجد إسلامي لا ينازع المسلمين أحد عليه.

ويخشى الفلسطينيون من أن تكون تحركات المستوطنين بشأن بناء كنيس يهودي في المنطقة الشرقية من المسجد الأقصى المبارك قد بدأت تأخذ منحنى جدياً في الأيام الأخيرة.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.