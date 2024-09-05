الخميس ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٤
١٢:١٨ GMT
فارسی
البث المباشر

المقاومة اللبنانية: هجوم بالمسيرات الانقضاضية وصواريخ الكاتيوشا على ثكنة راموت نفتالي

الخميس ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١١:١٥ بتوقيت غرينتش

تصنيف :