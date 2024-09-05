السفارة الإيرانية: إصرار الغرب على حل الدولتين، يتسم بالتزوير والخداع

العالم – إيران

وتعقيبا على استخدام رئيس الوزراء الصهيوني في آخر مؤتمر صحفي له خارطة لا توجد فيها الضفة الغربية، كتبت السفارة الإيرانية في منشور على منصة "اكس": إن نتنياهو وخلال تحدثه إلى صحفيي وسائل الإعلام الأجنبية، إستخدم خارطة لا تضم الضفة الغربية أصلا، غير أن البعض يتحدث من منطلق الخداع عن حل الدولتين.

وتساءلت: "على أي أرض من المقرر أن تُقام الدولة الفلسطينية المستقلة؟"

يذكر أن الكيان الصهيوني بدأ منذ الأربعاء الماضي هجمات واسعة شمالي الضفة الغربية أدت لحد الآن إلى استشهاد واعتقال عدد كبير من الفلسطينيين.

ووصفت وسائل الإعلام في كيان الاحتلال هذه العمليات بأنها الأضخم في هذه المنطقة خلال الأعوام الـ22 الأخيرة.