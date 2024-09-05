وزير الثقافة الإيراني يعزي بوفاة الأديب اللبناني الكبير جورج شكور

العالم – إيران

وجاء في رسالة وزير الثقافة الإيراني بوفاة الكاتب اللبناني جورج شكور: تلقينا ببالغ الأسى والأسف نبأ وفاة الأديب اللبناني الكبير السيد جورج شكور الذي يعتبر شخصية ملهمة لدى الشريحة الثقافية في الإسلام والمسيحية.

وأضاف: هذا الكاتب المسيحي، مؤلف الثلاثية الخالدة "ملحمة الحسين" و"ملحمة الرسول" و"ملحمة الإمام علي"، له أيضاً حق كبير في أدب الصمود.

وتابع: إن حب الفقيد شكور لأهل البيت (ع) جعل منه شخصية مميزة حيث تعتبر أبياته في ديوان "ملحمة الحسين" مثالاً على حبه الشديد لإمام الخير.

وتقدم وزير الثقافة الإيراني بالتعازي بهذه الخسارة الكبيرة إلى جميع المحبين للأديب الكبير السيد جورج شكور، وخاصة الأسرة الثقافية في لبنان.

وختم: في أيام الحداد على النبي (ص) والإمام المجتبى (ع) وثامن الحجج (الامام الرضا) (ع)، انتقل إلى جوار ربه ولا يسعنا هنا إلا أن نبتهل إلى الباري تعالى بأن يتقبل بأحسن وجه هذا الكاتب الملحمي المحب لأهل البيت (ع) ويتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويلهم أهله وذويه ومحبيه جميل الصبر والسلوان.

يذكر أن الأديب والشاعر اللبناني المسيحي جورج حنا شكور، ولد في قرية شيخان بقضاء جبيل في لبنان، حاصل على شهادة الليسانس في الأدب العربي، عمل في التدريس بالثانوية منذ كان طالباً، مثل الكلية العامة ومدرسة برمانا العالية، وثانوية مارلياس ــ بطينا ــ ثم عمل أستاذاً ورئيساً لدائرة اللغة العربية في كلية الشرق الأوسط في لبنان، والأمين العام المساعد لاتحاد الأدباء والكتاب اللبنانيين، كما أسّس نادياً ثقافياً في قريته شيخان.

له من الدواوين: وحده القمر ــ 1971 ، أشرعة الرحيل ــ 1984 ، زهرة الجماليا ــ 1992 ، مرآة ميرا ــ 2004 ، عنهم وعني ــ 2009 ، كتاب البيان ، تحقيق الموسوعة الشوقية التي تضم آثار أحمد شوقي الشعرية والنثرية، ديوان ملحمة الأمام الحسين (ع) 2001، ترجم للفرنسية، ديوان ملحمة الرسول (ص) والذي تضمن 67 قصيدة تشكل أبرز المحطات في تاريخ الرسول الأكرم (ص) منذ ولادته وحتى ارتحاله إلى الرفيق الأعلى، ديوان ملحمة الأمام علي (ع)، كتب مقدّمته سيادة المطران العلاّمة جورج خضر 2007، إنشودة مرتلة للسيدة العذراء.