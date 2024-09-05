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السيد الحوثي: مقاتلونا كانوا يتلهفون لمواجهة العدو الاسرائيلي ميدانيا لكن حدودنا حالت دون ذلك

الخميس ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠١:١٥ بتوقيت غرينتش

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