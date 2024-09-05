شاهد.. الاحتلال ينفذ عمليات جبانة خوفا من المواجهة بالضفة!

العالم - خاص العالم

لم يسمح جيش الاحتلال الاسرائيليي لمحمد الزبيدي بأن يكبر، هذا ما كان يخشاه والده الاسير زكريا الزبيدي.

مع استمرار العملية العسكرية في الضفة الغربية، اغتال جيش الاحتلال الاسرائيلي "محمد" بقصف جوي برفقة عدد من الشبان خلال تواجدهم في طوباس فجر اليوم.

وقال شاهد عيان "هذا الاحتلال احتلال غاشم لا يجيدون سوى لغة القتل والدمار، تم قصف الشهداء بـ 3 صواريخ وهم داخل المركبات، فور دخول جنود الاحتلال اطلقوا النار على نجل "فداء ابو زينه" ومنعوا الاهالي وسيارات الاسعاف من الوصول اليه".

خلال العملية العسكرية المستمرة في جنين، جيش الاحتلال أعاد اقتحام مدينة طولكرم وحاصر مستشفى ثابت ثابت الحكومي، وفي مخيم الفارغة جنوبي طوباس انسحب بعد اقتحام دام لساعات تخلله اشتباكات بين المقاومين مع جيش الاحتلال، وقتل لشاب والتنكيل بجثمانه.

وقال مواطن فلسطيني "ان سياسية العدو الصهيوني هي سياسة جبانة، ولاسيما الاغتيالات الجوية وذلك بسبب العجز وعدم القدرة على المواجهة على ارض الواقع، للاسف الشديد لا يوجد هناك اي تحرك عالمي او محلي او اقليمي على المستوى السياسي او على المستوى العسكري لوقف مثل هذه العمليات الجبانة".

الاغتيالات بالقصف الحربي هو القرار النهائي لجيش الاحتلال الاسرائيلي، قالها وزير الحرب يؤاف غالانت، بأنه لن يخاطر بحياة جنوده في ظل مطالبات منذ عدة اشهر في توسيع استخدام القصف الجوي واغتيال المطلوبين في مخيمات شمال الضفة الغربية من خلال القصف.

كل وسائل القتل استخدمها الاحتلال الاسرائيلي للقضاء على المقاومين في الضفة الغربية، القصف الحربي بات بديلاً سريعاً لاغتيال المقاومين ولكن كل أسلحة الاحتلال لن تغتال فكرة المقاومة من عقول الفلسطينيين.