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خليل الحية: العالم وصل الى قناعة واضحة حول أسباب تعطل مسار المفاوضات

الخميس ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٣٠ بتوقيت غرينتش

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