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خليل الحية: موقف بايدن وإن كان خجولا ومتأخرا إلا أنه يشير لمسؤولية الصهاينة عن تعثر هذا المسار

الخميس ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٣٣ بتوقيت غرينتش

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