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خليل الحية: سياسة التصعيد العسكري للإفراج عن الأسرى بالقوة قد ثبت فشلها

الخميس ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٣٥ بتوقيت غرينتش

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