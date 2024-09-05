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خليل الحية: سياسة التصعيد العسكري تؤدي لفقدان المزيد من الأسرى لحياتهم على يد جيشهم

الخميس ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٣٧ بتوقيت غرينتش

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