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خليل الحية: المطلوب تنفيذ ما تم التوافق عليه وما وافقت عليه حماس يوم 2 يوليو

الخميس ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٤١ بتوقيت غرينتش

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